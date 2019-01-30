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    Мадуро: в Венесуэле создадут 50 тысяч подразделений ополченцев

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что на территории республики будет сформировано 50 тысяч подразделений народного ополчения.

    Как передает Report со ссылкой на El Universal, об этом он сказал в ходе выступления перед военными.

    «У нас есть цель достичь двух миллионов ополченцев до 13 апреля и наилучшего организационного уровня подразделений обороны», — сказал он.

    Отмечается, что также Мадуро объявил о создании «более 50 тысяч подразделений народного ополчения в городах, посёлках, районах и деревнях страны».

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