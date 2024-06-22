Мадуро: В Венесуэле готовится госпереворот

Кандидаты от крайне правой оппозиции в парламенте Венесуэлы готовят новый государственный переворот.

Кандидаты от крайне правой оппозиции в парламенте Венесуэлы готовят новый государственный переворот.

Как передает Report , об этом заявил президент страны Николас Мадуро на своей странице в YouTube.

В ходе общения со своими сторонниками в штате Монагас, Мадуро рассказал, что властям страны и оппозиции удалось достичь исторического соглашения ради мира, под которым подписались почти все лидеры оппозиции.

"Не подписали две марионетки олигархии. Почему, как вы думаете, они не подписали соглашение об уважении решений избиркома и результатов? Потому что они намерены заявить о подлоге. Потому что намерены развязать насилие и государственный переворот", — заявил Мадуро.

По мнению венесуэльского лидера, кандидаты правой оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес готовятся к организации беспорядков в случае, если объединенный кандидат на предстоящих выборах не будет их устраивать.