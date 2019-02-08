Мадуро в письме к Трампу потребовал не вмешиваться в дела Венесуэлы

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Венесуэльский лидер Николас Мадуро принял участие в компании по сбору подписей под письмом президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу с требованием не вмешиваться в дела Венесуэлы.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", Мадуро расписался в одном из центров по сбору подписей на площади Боливара в Каракасе.

После него свою подпись оставила супруга президента Венесуэлы Силия Флорес.

Цель кампании собрать не менее 10 миллионов подписей.

Ранее Мадуро заявил в ходе выступления на площади Боливара в центре Каракаса, что венесуэльская оппозиция боится переговоров.