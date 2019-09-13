Мадуро в этом году не будет участвовать в заседании Генассамблеи ООН

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в этом году не будет участвовать в заседании Генассамблеи ООН, вместо него в Нью-Йорк отправится вице-президент Делси Родригес.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Мадуро, выступая перед публикой.

"Вице-президент Делси Родригес и глава МИД поедут в этом году на заседание Генассамблеи ООН. Я был в прошлом году в Нью-Йорке, в этом году не поеду, останусь с вами работать здесь, в Венесуэле", - сказал Мадуро, выступая перед народом.

Он добавил, что Родригес доставит генсеку ООН письмо, подписанное миллионами граждан, выступающими против санкций США.