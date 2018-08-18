Мадуро увеличил минимальную зарплату в Венесуэле в 60 раз

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в пятницу стоимость криптовалюты "петро" и размер новой минимальной зарплаты в стране с 20 августа, когда Венесуэла перейдет на новую, деноминированную валюту — суверенный боливар.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам Мадуро, один "петро" будет стоить 60 долларов, или 3,6 тысячи новых боливаров (360 миллионов неденоминированных боливаров). При этом курс "черного рынка" на пятницу составляет 5,9 миллиона старых боливаров за доллар. С нынешнего боливара будут убраны пять нулей.

Минимальная зарплата составит половину "петро", то есть 1,8 тысячи боливаров, или 180 миллионов старых боливаров. Это означает резкое повышение почти в 60 раз размера минимальной зарплаты, которая сейчас равняется всего 3 миллионам боливаров (30 новых боливаров).

Также Мадуро объявил о росте НДС в стране с 12 до 16%, сообщает агентство AVN.