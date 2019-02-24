Мадуро станцевал с женой на митинге - ВИДЕО

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро станцевал с женой Силией на митинге в Каракасе.

Как передаёт Report, об этом сообщает BBC.

Митинг проходил на фоне сообщений о гуманитарной помощи, которую пыталась доставить венесуэльская оппозиция.

В социальных сетях некоторые люди не оценили жест президента, обратив внимание на сожжение нескольких грузовиков с гуманитарной помощью на границе с Колумбией, а также инцидент с 18 пострадавшими на границе с Бразилией.

Отмечается, что, по предварительным данным, число погибших в городе Санта-Элена-де-Уайрен увеличилось до четырёх, а количество раненых – до двадцати.