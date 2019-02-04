Мадуро сравнил себя с "рабочим Иисусом"

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил себя в воскресенье с Иисусом Христом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Мадуро заявил в ходе подготовки к военным учениям, которые стартуют в стране 10 февраля.

"Я - рабочий, как Иисус, Христос-Спаситель, глубокий христианин - от сердца христианина к нашему богу", - сказал Мадуро.

Мадуро также обратился к военнослужащим с просьбой усилить свою готовность перед лицом угрозы для страны."Вы солдаты родины - максимальная гарантия единства и венесуэльского суверенитета. Быть или не быть, сказал великий Шекспир. Быть или не быть - это сегодняшняя дилемма. Быть родиной или быть колонией. Быть Венесуэлой или быть ничем. Быть единым нардом, едиными вооруженными силами или распадом, быть будущим или исчезнуть мечте, которой в Венесуэле более 200 лет", - сказал президент.

Он также напомнил недавнюю историю с перехватом судов Exxon Mobil, якобы нанятых Гайаной. "США направили сюда недавно два судна, это была провокация, чтобы вести разведку нефти в юридически принадлежащем Венесуэле море. И я дал приказ, чтобы применить все протоколы, вплоть до крайних последствий, и эти суда были выгнаны из нашего моря", - сказал Мадуро.

Он заявил, что и в дальнейшем Венесуэла готова идти на все шаги для защиты своего суверенитета. "Мы готовы использовать все протоколы до последней возможности, чтобы уважали наше море. Они хотят ослабить Венесуэлу. Они говорят, что в Венесуэле будет гражданская война. Не будет ни интервенции, ни гражданской войны - будет мир в Венесуэле", - заверил Мадуро.