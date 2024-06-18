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Мадуро сообщил, что инвестиции БРИКС в ближайшее время поступят в Венесуэлу

Мадуро сообщил, что инвестиции БРИКС в ближайшее время поступят в Венесуэлу Крупные инвестиции и современные технологии БРИКС в ближайшее время поступят в Венесуэлу.
Другие страны
18 июня 2024 г. 07:17
Мадуро сообщил, что инвестиции БРИКС в ближайшее время поступят в Венесуэлу

Крупные инвестиции и современные технологии БРИКС в ближайшее время поступят в Венесуэлу.

Как передает Report, об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в авторской программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión.

"Венесуэла связана с БРИКС, и в рамках экономического суверенитета мы, в соответствии с конституцией и положениями антиблокадного закона, уже подписали контракты, чтобы в ближайшее время поступили крупные инвестиции и технологии БРИКС", - указал Мадуро.

Он подчеркнул, что это будет способствовать "полному восстановлению производственного сектора и доходов трудящихся всех предприятий". Президент также отметил, что промышленные предприятия получат доступ к "незаблокированным[санкциями технологиям" и новым рынкам.

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