Мадуро сообщил, что инвестиции БРИКС в ближайшее время поступят в Венесуэлу

Крупные инвестиции и современные технологии БРИКС в ближайшее время поступят в Венесуэлу.
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"Венесуэла связана с БРИКС, и в рамках экономического суверенитета мы, в соответствии с конституцией и положениями антиблокадного закона, уже подписали контракты, чтобы в ближайшее время поступили крупные инвестиции и технологии БРИКС", - указал Мадуро.
Он подчеркнул, что это будет способствовать "полному восстановлению производственного сектора и доходов трудящихся всех предприятий". Президент также отметил, что промышленные предприятия получат доступ к "незаблокированным[санкциями технологиям" и новым рынкам.