Мадуро согласился освободить политических заключенных

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Договоренность об освобождении политических заключенных в течение суток была достигнута в четверг на встрече президента Венесуэлы Николаса Мадуро с четырьмя губернаторами от оппозиции.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила одна из участниц встречи, глава штата Тачира Лейди Гомес.

Встреча прошла в президентском дворце "Мирафлорес" в Каракасе.

"Ответ президента был таков, что в ближайшие 24 часа должен начаться процесс освобождения, а мы готовы быть здесь, чтобы присутствовать при освобождении всех политических заключенных, которые начинают получать свободу", — заявила Гомес в эфире государственного телевидения.

После выборов президента 20 мая, на которых вновь победил Мадуро, глава Венесуэлы заявил, что будет добиваться освобождения оппозиционеров, которые были осуждены или задержаны за "политическое насилие". В штате Сулия уже вышли на свободу около 20 человек.