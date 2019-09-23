Мадуро согласен на прямые переговоры с Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что согласился бы на прямые переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, если тот изменит свою политику по отношению к Венесуэле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия-24", назвав подход США ошибочным.

"Конечно же, да", - заявил Н.Мадуро в ответ на вопрос о его готовности провести прямые переговоры с Д.Трампом.

"Если бы однажды президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил исправить ошибочную политику ведения войны против Венесуэлы, унаследованную им от Барака Обамы, я был бы готов, мы были бы готовы начать процесс общения, диалога, переговоров, чтобы попробовать создать отношения, основанные на уважении, прежде всего уважении между правительством и властями Соединенных Штатов и правительством и властями Венесуэлы", - пояснил венесуэльский президент.