Мадуро считает, что Трамп должен помогать не Венесуэле, а малоимущим в США

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что в США достаточно людей, которые нуждаются в помощи не меньше венесуэльцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение он высказал в среду на совещании, посвященном развитию сельского хозяйства.

"Скажите мне, когда США помогли кому-то? Почему [глава Белого дома] Дональд Трамп не помогает 40 млн бедных в США, у которых нет жилья, нет работы, нет образования, нет [доступа к] здравоохранению, нет ничего? Или почему Дональд Трамп не помогает 25 млн бедных, которые живут в Колумбии?" - сказал Мадуро, комментируя инициативу США и ряда стран Латинской Америки о передаче гуманитарной помощи Венесуэле. Его речь транслировалась в Twitter.

По словам главы государства, Венесуэла справится с экономическими трудностями своим трудом. Мадуро также обратился к национальным производителям с призывом обеспечить население всеми необходимыми товарами. "Венесуэла должна производить все, в чем она нуждается. И более того, я не преувеличу, если скажу, что Венесуэла со временем должна стать экспортером продуктов питания", - добавил Мадуро.