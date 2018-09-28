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    Мадуро считает, что его встреча с Трампом принесёт положительные результаты

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро полагает, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом принесёт положительные результаты.

    Как передает Report, об этом сообщает El Periodoco.

    «Дональд Трамп и я, мы встретимся лицом к лицу... и я уверен, что это будет к лучшему», — сказал Николас Мадуро.

    Ранее Мадуро подтвердил, что готов встретиться с президентом США.

    В свою очередь, Трамп не исключил возможности встречи с Мадуро.

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