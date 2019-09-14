Мадуро рассказал о связи Гуайдо с наркокартелем.

Как передает Report со ссылкой на Twitter президента Венесуэлы Николаса Мадуры, президент рассказал о связи главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо с боевиками-наркоторговцами из Колумбии.

По его словам, "криминальный альянс" с бандой военизированных наркоторговцев Los Rastrojos спровоцировали громкий скандал в политических кругах Колумбии.

В ходе встречи с руководителями движения политических активистов, трансляция которой опубликована в Twitter президента, Мадуро отметил, что "в Колумбии знают, что это банда, которая режет и убивает людей каждый день".

Генпрокуратура Венесуэлы ранее заявила о начале расследования. Прокурор сослался на фотографии, опубликованные в испанской газете El Pais, где, по его словам, Гуайдо запечатлен с лидерами Los Rastrojos.

Сам Гуайдо сообщил журналистам, что фото были сделаны на благотворительном концерте в приграничном городе Кукута. Он указал, что там были сделаны сотни фотографий: "Было сложно узнать, кто просил меня о фото", — сказал он.

"Гуайдо сфотографировали не с одним, а с четырьмя самыми опасными преступниками", — подчеркнул президент Венесуэлы, добавив, что участники наркотортеля помогли переместить Гуайдо через границу Венесуэлы и Колумбии на концерт.