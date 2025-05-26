Мадуро проголосовал на парламентских и региональных выборах в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с первой леди республики Силией Флорес проголосовал в воскресенье на парламентских и региональных выборах в Боливарианской экологической школе имени Симона Боливара в Каракасе

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с первой леди республики Силией Флорес проголосовал в воскресенье на парламентских и региональных выборах в Боливарианской экологической школе имени Симона Боливара в Каракасе

Как передает Report, об этом заявил венесуэльский лидер в эфире телеканала Venezolana de Televisión .

"Кто бы ни был избран и от какой бы партии, я протягиваю ему руку, чтобы работать вместе", - заявил Н. Мадуро. Он подчеркнул, что "когда народ голосует, он голосует за мир", и отметил, что день выборов проходит без происшествий, так как "насилие, которое готовили террористы удалось победить". "Мы снова победили жестоких фашистов, которые намеревались взорвать избирательные центры, и нам пришлось усилить охрану избирательных участков", - сказал президент. Мадуро добавил, что 70 международных наблюдателей из 54 стран участвуют в избирательном процессе.