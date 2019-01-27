Мадуро призвал страны ЕС отозвать ультиматум о проведении выборов

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Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал страны ЕС отозвать свой ультиматум об объявлении выборов в восьмидневный срок в Венесуэле.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил в интервью телеканалу CNN Turk.

В субботу Нидерланды вслед за Великобританией, Германией, Францией и Испанией заявили о намерении признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны, если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

"Европа снова совершает ошибку в отношении Венесуэлы. Несмотря на нашу 200-летнюю независимость, они игнорируют нашу историю. Мы гордимся нашим суверенитетом… Они должны отказаться от своего ультиматума. Никто не может ставить нам ультиматумы", - заявил Мадуро в интервью телеканалу CNN Turk.

Он добавил, что открыт для диалога с оппозицией, в то же время обвинив Гуаидо в нарушении конституции страны.

Мадуро выразил признательность Турции и ее президенту Тайипу Эрдогану за поддержку. "Его звонок со словами поддержки не стал сюрпризом для меня. Господин Эрдоган - храбрый человек, уважающий демократические ценности", - добавил президент Венесуэлы.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники посольства США в Венесуэле покинули диппредставительство.