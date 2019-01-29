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    Мадуро призвал оппозицию к диалогу

    © Courtesy İmage

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал лидеров оппозиции «набраться мужества и начать национальный диалог».

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, выступление венесуэльского лидера транслировалось на его странице в Twitter.

    «Я продолжаю призывать оппозицию Венесуэлы к благоразумию, к рассудительности, я призываю лидеров оппозиции к мужеству… Время заявить о национальном диалоге», — заявил Мадуро.

    Также он по-английски потребовал от президента США Дональда Трампа «убрать руки от Венесуэлы».

    «Трамп, вы ответственны за любое насилие, которое может произойти в Венесуэле, это ваша ответственность», — добавил он.

    25 января Мадуро заявил о готовности встретиться с Гуаидо при любых условиях. В свою очередь, лидер оппозиции Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом Венесуэлы, отказался вести переговоры.

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