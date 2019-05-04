Мадуро призвал армию к боеготовности в случае военной операции США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал армию к боеготовности в случае проведения США военной операции.

Такое заявление он сделал во время выступления перед солдатами в штате Кохедес, передает Report со ссылкой на агентство Agence France-Presse.

"Будьте готовы защищать свою страну с оружием в руках, если в Североамериканская империя посмеет напасть на нашу священную землю», - сказал военным Мадуро.

В конце апреля оппозиция попыталась совершить госпереворот в Венесуэле, заручившись поддержкой небольшой группы военных. Глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи, незаконно провозгласивший себя временным главой государства Хуан Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Николаса Мадуро. Президент и глава минобороны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям. Власти страны сообщили о провале попытки госпереворота в стране.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада, включая США, заявили о признании Гуаидо временным президентом.