Мадуро принесет присягу перед верховным судом, а не парламентом Венесуэлы

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Николас Мадуро, который 10 января должен вступить на новый президентский срок в Венесуэле, принесет присягу перед верховным судом страны, а не оппозиционным парламентом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в субботу глава Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо.

"Они (парламент) потеряли свою легитимность после неуважения к конституции и другим ветвям власти", - приводит портал Nacional заявление Кабельо.