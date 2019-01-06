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    Мадуро принесет присягу перед верховным судом, а не парламентом Венесуэлы

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Николас Мадуро, который 10 января должен вступить на новый президентский срок в Венесуэле, принесет присягу перед верховным судом страны, а не оппозиционным парламентом.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в субботу глава Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо.

    "Они (парламент) потеряли свою легитимность после неуважения к конституции и другим ветвям власти", - приводит портал Nacional заявление Кабельо.

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