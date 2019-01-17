Мадуро пообещал посадить в тюрьму организаторов насильственных протестов

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Венесуэльский лидер Николас Мадуро пообещал сажать в тюрьму организаторов и участников "гуаримбас" — насильственных протестов.

Как передает Report, его слова приводит портал 2001.

"Гуаримбас не смогут вернуться в страну. Мы должны гарантировать безопасность, и к тем, кто попытается их организовать, будет быстро применён закон, чтобы отправить их в тюрьму", — заявил Мадуро.

Ранее Национальная ассамблея Венесуэлы объявила Николаса Мадуро узурпатором.

10 января Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на период 2019—2025 годов.

Как сообщал телеканал CNN, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность признать главу оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо легитимным главой государства.