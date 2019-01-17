Мадуро пообещал посадить в тюрьму организаторов насильственных протестов

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Венесуэльский лидер Николас Мадуро пообещал сажать в тюрьму организаторов и участников "гуаримбас" — насильственных протестов.
Как передает Report, его слова приводит портал 2001.
"Гуаримбас не смогут вернуться в страну. Мы должны гарантировать безопасность, и к тем, кто попытается их организовать, будет быстро применён закон, чтобы отправить их в тюрьму", — заявил Мадуро.
Ранее Национальная ассамблея Венесуэлы объявила Николаса Мадуро узурпатором.
10 января Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на период 2019—2025 годов.
Как сообщал телеканал CNN, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность признать главу оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо легитимным главой государства.
News DepartmentАвтор новости