Мадуро пригрозил главе Сальвадора ответственностью за пытки венесуэльцев

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил власти Сальвадора в незаконном удержании и пытках депортированных венесуэльских мигрантов и заявил, что сальвадорский президент Найиб Букеле должен будет понести ответственность.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил власти Сальвадора в незаконном удержании и пытках депортированных венесуэльских мигрантов и заявил, что сальвадорский президент Найиб Букеле должен будет понести ответственность.

Как передает Report, об этом заявил Н. Мадуро, выступая на крестьянском конгрессе в Каракасе.

"Миграция - не преступление. А вот похищение и пытки мигрантов - это преступление. И Букеле должен знать, что рано или поздно за всё, что он сделал с этими венесуэльцами в концентрационных и пыточных лагерях, будет справедливость", - отметил он.

Глава государства подтвердил, что 252 венесуэльца, задержанных в марте и содержавшихся "без суда и доступа к защите" в крупнейшей тюрьме Сальвадора - центре содержания террористов Cecot, были освобождены и уже вылетели на родину. Он повторил свой тезис о том, что эти люди не совершали преступлений в Сальвадоре и оказались там после депортации из США.

Мадуро заявил также, что первые показания освобождённых подтверждают случаи насилия - один из них "потерял почку после избиений", другие подвергались пыткам, им не давали есть или кормили испорченной едой. Все прибывшие, по его словам, будут осмотрены венесуэльскими врачами сразу после приземления.

Операция по возвращению мигрантов, как сообщил президент, стала результатом переговоров с представителями правительства США, которыми руководил спикер парламента Хорхе Родригес.