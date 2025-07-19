О нас

Мадуро пригрозил главе Сальвадора ответственностью за пытки венесуэльцев

Мадуро пригрозил главе Сальвадора ответственностью за пытки венесуэльцев Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил власти Сальвадора в незаконном удержании и пытках депортированных венесуэльских мигрантов и заявил, что сальвадорский президент Найиб Букеле должен будет понести ответственность.
Другие страны
19 июля 2025 г. 03:21
Мадуро пригрозил главе Сальвадора ответственностью за пытки венесуэльцев

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил власти Сальвадора в незаконном удержании и пытках депортированных венесуэльских мигрантов и заявил, что сальвадорский президент Найиб Букеле должен будет понести ответственность.

Как передает Report, об этом заявил Н. Мадуро, выступая на крестьянском конгрессе в Каракасе.

"Миграция - не преступление. А вот похищение и пытки мигрантов - это преступление. И Букеле должен знать, что рано или поздно за всё, что он сделал с этими венесуэльцами в концентрационных и пыточных лагерях, будет справедливость", - отметил он.

Глава государства подтвердил, что 252 венесуэльца, задержанных в марте и содержавшихся "без суда и доступа к защите" в крупнейшей тюрьме Сальвадора - центре содержания террористов Cecot, были освобождены и уже вылетели на родину. Он повторил свой тезис о том, что эти люди не совершали преступлений в Сальвадоре и оказались там после депортации из США.

Мадуро заявил также, что первые показания освобождённых подтверждают случаи насилия - один из них "потерял почку после избиений", другие подвергались пыткам, им не давали есть или кормили испорченной едой. Все прибывшие, по его словам, будут осмотрены венесуэльскими врачами сразу после приземления.

Операция по возвращению мигрантов, как сообщил президент, стала результатом переговоров с представителями правительства США, которыми руководил спикер парламента Хорхе Родригес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Maduro Salvador hakimiyyətini venesuelalı miqrantlara işgəncə verməkdə ittiham edib

Самое читаемое

В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
15 июля 2025 г. 23:41
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
13 июля 2025 г. 15:00
Армения назначила военного атташе во Франции
Армения назначила военного атташе во Франции
15 июля 2025 г. 17:49
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
13 июля 2025 г. 12:11
В Украине легализовали множественное гражданство
В Украине легализовали множественное гражданство
15 июля 2025 г. 17:41
В Азербайджане жара выше +40 °C сохранится до 23 июля
В Азербайджане жара выше +40 °C сохранится до 23 июля
18 июля 2025 г. 17:07
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
15 июля 2025 г. 14:11
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
12 июля 2025 г. 11:31
Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински объявили в розыск
Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински объявили в розыск
17 июля 2025 г. 20:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi