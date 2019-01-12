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    Мадуро потребовал от Перу извинений за нападение на посольство Венесуэлы

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Николас Мадуровступивший в четверг в должность главы Венесуэлы, потребовал в пятницу извинений от правительства Перу в связи с нападениями на венесуэльское посольство в Лиме, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Правительство Перу не может гарантировать безопасность посольств. Чтобы нападали на посольство – это что-то невиданное. Мы требуем публичных, энергичных извинений от правительства Перу", - приводит канал Globovision заявление Мадуро.

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