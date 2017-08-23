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    Мадуро попросил папу Римского помочь предотвратить вторжение США

    Пусть папа поможет нам предотвратить вторжение Трампа, - заявил Мадуро

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к папе Римскому Франциску с просьбой помочь предотвратить вторжение США.

    Как передает Report, об этом сoобщает РИА Новости.

    "Пусть папа поможет нам предотвратить вторжение (президента США Дональда) Трампа в Венесуэлу и организовать уважительный диалог (с оппозицией)", - заявил Мадуро в Каракасе на пресс-конференции.

    Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро.

    Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. 

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