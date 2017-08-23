Мадуро попросил папу Римского помочь предотвратить вторжение США

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к папе Римскому Франциску с просьбой помочь предотвратить вторжение США.

Как передает Report, об этом сoобщает РИА Новости.

"Пусть папа поможет нам предотвратить вторжение (президента США Дональда) Трампа в Венесуэлу и организовать уважительный диалог (с оппозицией)", - заявил Мадуро в Каракасе на пресс-конференции.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро.

Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум.