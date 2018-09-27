Мадуро попросил ООН расследовать покушение на него

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил ООН организовать независимое международное расследования покушения на него, которое произошло в августе.

Как передает Report, об этом заявил Мадуро в ходе выступления на Генассамблее ООН.

"Прошу ООН назначить специального делегата от генсека, чтобы он провёл расследование покушения. Венесуэла открыта для этого", — заявил Мадуро в ходе выступления на Генассамблее ООН.

Он также высказал версию, что покушение готовилось и планировалось с территории США.

Попытка покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро произошла 4 августа во время военного парада. По его мнению, целью заговорщиков была не только его смерть, но и разрушение мира во всей стране. задержаны 28 исполнителей теракта.