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    Мадуро попросил ООН расследовать покушение на него

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил ООН организовать независимое международное расследования покушения на него, которое произошло в августе.

    Как передает Report, об этом заявил Мадуро в ходе выступления на Генассамблее ООН.

    "Прошу ООН назначить специального делегата от генсека, чтобы он провёл расследование покушения. Венесуэла открыта для этого", — заявил Мадуро в ходе выступления на Генассамблее ООН.

    Он также высказал версию, что покушение готовилось и планировалось с территории США.

    Попытка покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро произошла 4 августа во время военного парада. По его мнению, целью заговорщиков была не только его смерть, но и разрушение мира во всей стране. задержаны 28 исполнителей теракта.

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