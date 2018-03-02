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    Мадуро пообещал повысить зарплату в Венесуэле до 2 долларов

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал повысить минимальную зарплату в стране на 58%, в результате чего она достигнет 2 долларов США. Как передает Report, об этом сообщает El Nacional.

    Мадуро отметил, что с 1 марта минимальная зарплата вырастет с 248 тыс. до 392,5 тыс. боливаров.

    Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Тибисай Лусена заявила, что президентские выборы в стране назначены на вторую половину мая.

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