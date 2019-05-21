​Мадуро пообещал посвятить всю свою жизнь венесуэльскому народу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что посвятит народу Венесуэлы всю свою жизнь, именно поэтому год назад во время покушения его защитили небеса.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Мы говорим американскому империализму, что никогда, не из-за каких санкций народ не сдастся… Мы решим все проблемы, которые надо решить", - сказал Мадуро, чье выступление перед сторонниками транслировалось в Twitter.

"Нам надо двигаться дальше… Вы помните, как 4 августа прошлого года меня пытались убить с помощью дрона со взрывчаткой. Кто меня защитил? Небеса, наш бог, и если он меня защитил и позволил жить дальше, то это для чего-то, и я знаю для чего – для того чтобы посвятить всю мою жизнь счастью нашего народа, процветанию нашей родины", - добавил он.