Мадуро переизбран президентом Венесуэлы

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ На президентских выборах в Венесуэле побеждает действующий руководитель государства Николас Мадуро. Об этом сообщила глава Национального избирательного совета Тибисай Лусена, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Уже обработано более 90 процентов бюллетеней. Мадуро заручился поддержкой свыше 5,8 миллиона избирателей. У его ближайшего преследователя Энри Фалькона 1,8 миллиона голосов.

Отмечается, что выборы прошли без происшествий. К участию в голосовании были приглашены свыше 20,5 млн человек. Явка составила немногим более 46 процентов.