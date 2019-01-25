Мадуро отказался покидать пост президента Венесуэлы

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления в Верховном суде заявил, что не собирается покидать свой пост.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Венесуэльское агентство новостей.

"Я никогда не откажусь от обязательств перед родиной, я никогда этого не сделаю", – заявил Мадуро.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу.