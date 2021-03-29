Мадуро одобрил отправку нефти в обмен на вакцины от COVID-19

Вторым способом обеспечения вакцинами всего населения политик назвал схему нефтяных платежей

Президент Венесуэлы Николас Мадуро одобрил использование поставок нефти для расчетов со странами-производителями вакцин, в то время как дипломаты страны пытаются добиться оплаты поставок препаратов в рамках COVAX средствами с замороженных государственных счетов. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает канал VTV.

"Сегодня я одобрил отправку нефти в обмен на вакцины. У Венесуэлы есть нефтяные танкеры, клиенты, покупающие нефть, и мы могли бы направить часть произведенной нефти для закупки необходимых вакцин", - сообщил политик в ходе выступления, которое транслировал канал VTV.

По словам Мадуро, Венесуэла предпринимает меры правового и судебного характера, чтобы освободить средства, замороженные на государственных счетах в других странах посредством санкций, для оплаты вакцин в рамках международного механизма COVAX, хотя таким образом будет возможно получить лишь 20% от необходимого количества препаратов.

Вторым способом обеспечения вакцинами всего населения политик назвал схему нефтяных платежей, подчеркнув, что страна готова к таким расчетам, но просить никого не собирается.