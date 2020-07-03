Мадуро объяснил отказ выслать представителя ЕС из Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен установить новый прямой диалог между главами внешнеполитических ведомств и достичь нового понимания с Европейским союзом после отказа от высылки из страны представителя ЕС.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен установить новый прямой диалог между главами внешнеполитических ведомств и достичь нового понимания с Европейским союзом после отказа от высылки из страны представителя ЕС.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил в ходе военной церемонии в Каракасе.

"Возникла идея установить политический и дипломатический диалог между ЕС и правительством Венесуэлы, поднять его уровень, углубить и придать динамику прямому диалогу между Жозепом Боррелем и Хорхе Арреасой".

По словам политика, решение отменить высылку дипломата обусловлено стремлением изменить позицию ЕС в отношении Венесуэлы.

"Это лучшее, самое умное и уместное решение, соответствующее нашим целям - чтобы мир слышал правду Венесуэлы, чтобы ЕС изменил точку зрения. и чтобы роль, которую он играет в отношении Венесуэлы, получила глубокие исторические изменения", - добавил Мадуро.

Напомним, что внешнеполитические ведомства Венесуэлы и Евросоюза ранее опубликовали совместное заявление, в котором признали недействительным решение властей боливарианской республики выслать посла ЕС Исабель Педросу после усиления санкций против Каракаса.