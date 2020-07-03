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Мадуро объяснил отказ выслать представителя ЕС из Венесуэлы

Мадуро объяснил отказ выслать представителя ЕС из Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен установить новый прямой диалог между главами внешнеполитических ведомств и достичь нового понимания с Европейским союзом после отказа от высылки из страны представителя ЕС.
Другие страны
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3 июля 2020 г. 05:32
Мадуро объяснил отказ выслать представителя ЕС из Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен установить новый прямой диалог между главами внешнеполитических ведомств и достичь нового понимания с Европейским союзом после отказа от высылки из страны представителя ЕС.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил в ходе военной церемонии в Каракасе.

"Возникла идея установить политический и дипломатический диалог между ЕС и правительством Венесуэлы, поднять его уровень, углубить и придать динамику прямому диалогу между Жозепом Боррелем и Хорхе Арреасой".

По словам политика, решение отменить высылку дипломата обусловлено стремлением изменить позицию ЕС в отношении Венесуэлы.

"Это лучшее, самое умное и уместное решение, соответствующее нашим целям - чтобы мир слышал правду Венесуэлы, чтобы ЕС изменил точку зрения. и чтобы роль, которую он играет в отношении Венесуэлы, получила глубокие исторические изменения", - добавил Мадуро.

Напомним, что внешнеполитические ведомства Венесуэлы и Евросоюза ранее опубликовали совместное заявление, в котором признали недействительным решение властей боливарианской республики выслать посла ЕС Исабель Педросу после усиления санкций против Каракаса.

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