Мадуро обвинил Трампа в организации попытки покушения на него в 2018 году

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил бывшего американского лидера Дональда Трампа в организации попытки покушения на его жизнь пять лет назад.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил бывшего американского лидера Дональда Трампа в организации попытки покушения на его жизнь пять лет назад.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, он отметил, что бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос в последние дни пребывания у власти финансировал подготовку террористической группы и за несколько дней до покушения объявил, что очень скоро в Венесуэле произойдут коллапс и смена режима"

"По прошествии нескольких лет стало известно о персональной и прямой ответственности экс-президента США Дональда Трампа, Белого дома и правительства Дональда Трампа, которые приказали колумбийскому президенту подготовить покушение", - заявил Мадуро на праздновании 86-летия Национальной гвардии Венесуэлы.

Венесуэльский лидер указал, что "покушение на жизнь главы государства с использованием дронов стало первым в истории".

Он напомнил, что начатое расследование привело "к незамедлительному аресту исполнителей теракта, которые признали свою вину" и были приговорены к тюремному заключению. Как сказал президент, установлено, что одним из ключевых организаторов покушения был "скрывающийся в Колумбии бывший депутат венесуэльского парламента Хулио Борхес".