 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мадуро обвинил США в намерении устроить военный переворот в Венесуэле

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Представители руководства США намерены покончить с Боливарианской революцией в Венесуэле с помощью военного переворота.

     Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал в четверг президент южноамериканской страны Николас Мадуро.

    "Они планируют устроить военный переворот в Венесуэле", - сказал глава государства. В то же время он отметил, что вооруженные силы страны соблюдают "субординацию и дисциплину", и предупредил, что никому не стоит пытаться разрушить "священное единство" в рядах военнослужащих.

    США ввели против Венесуэлы новые санкции после выборов 20 мая, на которых Мадуро был переизбран.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi