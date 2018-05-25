Мадуро обвинил США в намерении устроить военный переворот в Венесуэле

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Представители руководства США намерены покончить с Боливарианской революцией в Венесуэле с помощью военного переворота.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал в четверг президент южноамериканской страны Николас Мадуро.

"Они планируют устроить военный переворот в Венесуэле", - сказал глава государства. В то же время он отметил, что вооруженные силы страны соблюдают "субординацию и дисциплину", и предупредил, что никому не стоит пытаться разрушить "священное единство" в рядах военнослужащих.

США ввели против Венесуэлы новые санкции после выборов 20 мая, на которых Мадуро был переизбран.