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Мадуро обвинил оппозицию в присвоении денег USAID

Мадуро обвинил оппозицию в присвоении денег USAID Полученные руководством ультраправой оппозиции от Агентства США по международному развитию (USAID) $5 млрд были украдены и использовались для дестабилизации положения в стране.
Другие страны
13 февраля 2025 г. 05:38
Мадуро обвинил оппозицию в присвоении денег USAID

Полученные руководством ультраправой оппозиции от Агентства США по международному развитию (USAID) $5 млрд были украдены и использовались для дестабилизации положения в стране.

Как передает Report, об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television

"Заговорам против Венесуэлы, как это показал скандал с USAID, нужно положить конец", - заявил Мадуро. Он сообщил, что самопровозглашенный президент "Хуан Гуайдо получил от американского агентства более $5 млрд, которые были украдены" и использовались для дестабилизации положения в Венесуэле.

Президент отметил, что "семьи оппозиционеров, которые считали Гуайдо президентом республики, были лишены материальной поддержки". Он подчеркнул также, что венесуэльские "матери, медики, учителя не получили ни одного доллара".

Мадуро напомнил, что правительство Венесуэлы неоднократно сообщало о фактах хищения ультраправой оппозицией средств, предоставляемых USAID, и "теперь эти факты подтвердились".

Ранее об использовании средств USAID для подготовки заговоров против правительства Венесуэлы сообщил генеральный прокурор Боливарианской Республики Тарек Вильям Сааб.

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