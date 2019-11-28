​Мадуро обвинил Колумбию в заговоре против республики

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в среду во время выступления перед военнослужащими об успешном раскрытии заговоров, которые финансировались колумбийскими олигархами и были направлены против средств противовоздушной обороны Боливарианской Республики.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Мы раскрыли более 47 финансировавшихся долларами колумбийской олигархии заговоров, многие из которых были направлены против Боливарианских ВВС и системы "Сухой" (очевидно, речь идет о находящихся на вооружении Боливарианских ВВС многоцелевых истребителях Су-30 - ред). Они попытались устроить диверсию, чтобы оставить Венесуэлу без противовоздушной обороны", - заявил он. Выступление Мадуро транслировалось по государственному телевидению.

Президент Венесуэлы также поблагодарил представителей национальных ВВС "за защиту венесуэльского воздушного пространства, мира, независимости и национальной безопасности".