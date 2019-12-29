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Мадуро объявил президента Колумбии врагом Венесуэлы

Мадуро объявил президента Колумбии врагом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его колумбийский коллега Иван Дуке является национальным врагом, поскольку Богота стоит за всеми попытками дестабилизировать ситуацию в Боливарианской Республике. 

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующее заявление он сделал в субботу во время выступления перед представителями армии в Каракасе.

"Враг Венесуэлы находится в Боготе, в [президентской резиденции] Каса де Нариньо, и его зовут [президент Колумбии] Иван Дуке", - заявил Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Глава Венесуэлы также призвал военнослужащих и народное ополчение в штатах, граничащих с Колумбией, "сохранять максимальную бдительность и готовность". "Они [колумбийская олигархия] не пройдут!", - подчеркнул президент.

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