Мадуро: Независимость Венесуэлы пытаются уничтожить под предлогом доставки помощи

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Независимость и суверенитет Венесуэлы пытаются уничтожить под предлогом доставки гуманитарной помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу журналистам президент этой латиноамериканской страны Николас Мадуро.

"Независимость и суверенитет страны пытаются уничтожить под предлогом доставки гуманитарной помощи. Нашу страну пытаются дестабилизировать, но это не принесло [им] успеха", - сказал он.

Он отметил, что Запад пытается реализовать план по захвату природных ресурсов Венесуэлы, как это было с Ливией. "План для Венесуэлы более-менее похож на то, что сделали с Ливией, чтобы захватить ее природные ресурсы", - подчеркнул глава государства.

По его словам, "внутрь страны была внедрена "пятая колонна", но здесь они не смогли достичь того, что удалось в Сирии и Ливии". "Мы не позволим, чтобы в Венесуэле они сформировали террористические группы", - подчеркнул президент.

Мадуро заявил, что не позволит нарушать государственную границу страны под предлогом доставки гуманитарной помощи. "Мы никоим образом не позволим, чтобы наши границы были нарушены", - сказал он.