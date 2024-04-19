Нефтяная промышленность будет развиваться несмотря на восстановление санкций США против нефтегазового сектора Венесуэлы.
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"Ни блокада, ни санкции, ни лицензии не остановят добычу венесуэльской нефти, газа и венесуэльскую нефтехимическую промышленность", - указал Мадуро. Он считает, что "в течение семи лет Венесуэла будет развиваться и станет одним из главных производителей на мировом энергетическом рынке". "PDVSA не нуждается в лицензиях, чтобы развиваться, расти, и никто не остановит рост нашей главной энергетической индустрии", - подчеркнул Мадуро, касаясь решения США не продлевать срок действия генеральной лицензии номер 44, которая ослабляла санкции в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы.
Президент сообщил, что "США ровно год назад настояли на начале прямых, неофициальных, секретных переговоров с правительством Боливарианской Республики Венесуэла". Он указал, что в течение семи раундов переговоров в Катаре, Италии и Мексике обсуждались вопросы восстановления дипломатических отношений, проблемы миграции и отмены санкций. "На всех встречах мы выдвигали единственное требование - отменить без каких-либо условий все односторонние преступные меры, все санкции и блокаду венесуэльского общества", - отметил Мадуро. Он подчеркнул, что Венесуэла выполнила все положения заключенных с США соглашений. В то же время Вашингтон "не выполнил ни одного соглашения, прежде всего соглашение об отмене всех преступных санкций против венесуэльского общества и экономики", заявил президент.
Он подчеркнул, что "никто не остановит экономический рост Венесуэлы, восстановление благосостояния народа и развитие страны собственными силами". Мадуро сообщил, что в апреле в стадии подписания "находятся 20 контрактов стратегического альянса с новыми иностранными инвесторами", и подчеркнул, что Венесуэла "не нуждается в колониальной лицензии гринго".
Венесуэльский лидер предложил заключить национальный Акт независимости и суверенитета нефтяной промышленности Венесуэлы, который был подписан в завершение встречи с работниками PDVSA.