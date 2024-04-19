Мадуро: Нефтяная промышленность Венесуэлы будет развиваться вопреки санкциям США

Нефтяная промышленность будет развиваться несмотря на восстановление санкций США против нефтегазового сектора Венесуэлы.

Нефтяная промышленность будет развиваться несмотря на восстановление санкций США против нефтегазового сектора Венесуэлы.

Как передает Report , об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с трудящимися государственной нефтегазовой компании Petr leos de Venezuela S. A. (PDVSA), которая транслировалась телеканалом Venezolana de Televisión.

"Ни блокада, ни санкции, ни лицензии не остановят добычу венесуэльской нефти, газа и венесуэльскую нефтехимическую промышленность", - указал Мадуро. Он считает, что "в течение семи лет Венесуэла будет развиваться и станет одним из главных производителей на мировом энергетическом рынке". "PDVSA не нуждается в лицензиях, чтобы развиваться, расти, и никто не остановит рост нашей главной энергетической индустрии", - подчеркнул Мадуро, касаясь решения США не продлевать срок действия генеральной лицензии номер 44, которая ослабляла санкции в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы.

Президент сообщил, что "США ровно год назад настояли на начале прямых, неофициальных, секретных переговоров с правительством Боливарианской Республики Венесуэла". Он указал, что в течение семи раундов переговоров в Катаре, Италии и Мексике обсуждались вопросы восстановления дипломатических отношений, проблемы миграции и отмены санкций. "На всех встречах мы выдвигали единственное требование - отменить без каких-либо условий все односторонние преступные меры, все санкции и блокаду венесуэльского общества", - отметил Мадуро. Он подчеркнул, что Венесуэла выполнила все положения заключенных с США соглашений. В то же время Вашингтон "не выполнил ни одного соглашения, прежде всего соглашение об отмене всех преступных санкций против венесуэльского общества и экономики", заявил президент.

Он подчеркнул, что "никто не остановит экономический рост Венесуэлы, восстановление благосостояния народа и развитие страны собственными силами". Мадуро сообщил, что в апреле в стадии подписания "находятся 20 контрактов стратегического альянса с новыми иностранными инвесторами", и подчеркнул, что Венесуэла "не нуждается в колониальной лицензии гринго".

Венесуэльский лидер предложил заключить национальный Акт независимости и суверенитета нефтяной промышленности Венесуэлы, который был подписан в завершение встречи с работниками PDVSA.