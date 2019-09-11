Мадуро назвал учения Венесуэлы на границе с Колумбией защитой.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, Венесуэла, проводя военные учения на границе с Колумбией, никому не угрожает, а лишь защищает свою территорию, сообщил президент страны Николас Мадуро.

Военные учения на границе с Колумбией начались 10 сентября и продлятся до 28 сентября. По словам президента Венесуэлы, решение о мобилизации принято на основании анализа данных стратегического командования армии о событиях на границе с Колумбией. Каракас испытывает агрессию со стороны Боготы, заявлял Мадуро. Он подчеркнул, что политика насилия Колумбии должна остаться в Колумбии, она не нужна в Венесуэле.

Мадуро отметил, что все виды войск Венесуэлы размещены на границе с соседней страной.