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    Мадуро назвал Трампа новым Гитлером

    Трамп назвал неприемлемой ситуацию, происходящую в Венесуэле© REUTERS/ Miraflores Palace

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его американский коллега Дональд Трамп является «новым Гитлером» в международной политике.

    Как передает Report, об этом сообщает EFE Noticias.

    «Агрессивная речь от нового Адольфа Гитлера в международной политике, мистера Дональда Трампа, считающего себя владельцем мира, была направлена против народа Венесуэлы, но никто не смеет угрожать нам», — заявил Мадуро.

    Американский лидер во время выступления на 72-й Генассамблее ООН назвал неприемлемой ситуацию, происходящую в Венесуэле, где голодает народ и разрушаются демократические институты.

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