Мадуро назвал Трампа новым Гитлером

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его американский коллега Дональд Трамп является «новым Гитлером» в международной политике.

Как передает Report, об этом сообщает EFE Noticias.

«Агрессивная речь от нового Адольфа Гитлера в международной политике, мистера Дональда Трампа, считающего себя владельцем мира, была направлена против народа Венесуэлы, но никто не смеет угрожать нам», — заявил Мадуро.

Американский лидер во время выступления на 72-й Генассамблее ООН назвал неприемлемой ситуацию, происходящую в Венесуэле, где голодает народ и разрушаются демократические институты.