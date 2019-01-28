 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мадуро назвал себя гарантией мира и независимости страны

    Глава страны также добавил, что в Венесуэле «попытались устроить государственный переворот, и это нельзя недооценивать»

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что он является гарантией мира и независимости страны.

    Как передаёт Report, об этом сообщает Sputnik Mundo.

    «Я гарантия мира, независимости, союза военных и гражданских сил», – сказал он.

    Глава страны также добавил, что в Венесуэле «попытались устроить государственный переворот, и это нельзя недооценивать».

    Данное заявление он сделал во время своего выступления на военной базе Фуэрте-Парамакай в штате Карабобо.

    Ранее сообщалось, что армия Венесуэлы начала масштабную проверку военной техники перед учениями.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi