Мадуро назвал себя гарантией мира и независимости страны

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что он является гарантией мира и независимости страны.

Как передаёт Report, об этом сообщает Sputnik Mundo.

«Я гарантия мира, независимости, союза военных и гражданских сил», – сказал он.

Глава страны также добавил, что в Венесуэле «попытались устроить государственный переворот, и это нельзя недооценивать».

Данное заявление он сделал во время своего выступления на военной базе Фуэрте-Парамакай в штате Карабобо.

Ранее сообщалось, что армия Венесуэлы начала масштабную проверку военной техники перед учениями.