Мадуро назвал себя гарантией мира и независимости страны

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что он является гарантией мира и независимости страны.
Как передаёт Report, об этом сообщает Sputnik Mundo.
«Я гарантия мира, независимости, союза военных и гражданских сил», – сказал он.
Глава страны также добавил, что в Венесуэле «попытались устроить государственный переворот, и это нельзя недооценивать».
Данное заявление он сделал во время своего выступления на военной базе Фуэрте-Парамакай в штате Карабобо.
Ранее сообщалось, что армия Венесуэлы начала масштабную проверку военной техники перед учениями.
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