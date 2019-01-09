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    Мадуро назвал президента Колумбии "дьяволом с ангельским лицом"

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал главу Колумбии Ивана Дуке «дьяволом с ангельским лицом»

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал главу Колумбии Ивана Дуке «дьяволом с ангельским лицом».

    Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом Мадуро заявил в среду на пресс-конференции, которая транслируется в Periscope.

    «С его ангельским личиком… это дьявол, он выступает против всей Венесуэлы, потому что олигархия Колумбии презирает народ Венесуэлы», – заявил Мадуро.

    По словам президента Венесуэлы, неудавшееся покушение на него 4 августа было произведено группой, подготовленной на территории Колумбии.

    «Мы попросили задержать их – в ответ тишина, у них (властей Колумбии) нет этики и морали», – заметил Мадуро.

    Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире венесуэльского телевидения заявил, что новый глава Национальной ассамблеи страны Хуан Гуаидо является агентом США.

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