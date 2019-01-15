Мадуро назвал президента Бразилии "Гитлером нашего времени"

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Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал главу Бразилии Жаира Болсонару «Гитлером нашего времени».
Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом Мадуро заявил в ходе своего выступления перед Национальным учредительным собранием.
«Бразилия в руках фашиста, Болсонару – это Гитлер нашего времени. Это так. У него нет ни смелости, ни собственных решений, он марионетка сект, Болсонару – выходец из секты», – сказал глава Венесуэлы.
Напомним, что ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал главу Колумбии Ивана Дуке «дьяволом с ангельским лицом».
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