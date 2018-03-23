Мадуро назвал покупку венесуэльской криптовалюты лучшей инвестицией в мире

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Венесуэльская криптовалюта "петро" поставила рекорд по объему предложений на мировом рынке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил президент страны Николас Мадуро.

«Петро — это лучшая инвестиция, которую только можно сделать в Венесуэле и в мире», — цитирует его издание.

Мадуро добавил, что за 30 дней предварительной продажи петро подана почти 201 тыс. заявок на $5,25 млрд.

Купить новую криптовалюту можно не только за евро и доллары, и за рубли, и турецкие лиры, и даже биткоины.

20 февраля, в Венесуэле стартовали продажи собственной криптовалюты под названием "петро".