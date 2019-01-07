Мадуро назвал нового спикера парламента Венесуэлы агентом США

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире венесуэльского телевидения заявил, что новый глава Национальной ассамблеи страны Хуан Гуаидо является агентом США.

Как передаёт Report, об этом сообщило РИА «Новости».

«Он марионетка, американский агент, созданный США, органами разведки США, именно они им руководят», – заявил Мадуро.

Гуаидо вступил в должность главы парламента Венесуэлы несколько дней назад.

Национальная ассамблея Венесуэлы контролируется оппозицией.

Ранее Министерство иностранных дел Венесуэлы заявило, что правительство США якобы пыталось организовать государственный переворот в стране.