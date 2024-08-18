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Мадуро назвал марш и демонстрации за мир победой Венесуэлы

Мадуро назвал марш и демонстрации за мир победой Венесуэлы Многотысячный марш и демонстрации по всей стране стали очередной победой Венесуэлы.
Другие страны
18 августа 2024 г. 04:31
Мадуро назвал марш и демонстрации за мир победой Венесуэлы

Многотысячный марш и демонстрации по всей стране стали очередной победой Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Venezolana de Televisión, об этом сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро на митинге в центре Каракаса, трансляцию которого вел

"Сегодня я могу с уверенностью сказать, что мы вновь одержали победу", - заявил Мадуро собравшимся перед президентским дворцом Мирафлорес участникам многотысячного марша за мир, в поддержку победы действующего главы государства на президентских выборах 28 июля. "Венесуэла работает в мире и продолжает продвигаться вперед", - подчеркнул венесуэльский лидер. Он указал, что демонстрации в поддержку мира в Венесуэле прошли более чем 100 городах республики и в многочисленных зарубежных странах.

Мадуро указал, что крайне правая оппозиция "готовилась запятнать выборы, развязать насилие, но мы нанесли поражение насильникам и террористам в течение 48 часов". Он отметил, что бывший кандидат на президентских выборах Эдмундо Гонсалес Уррутиа скрывается и "собирает деньги, чтобы уехать в Майами". Н.Мадуро также отметил, что один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо "теряет поддержку даже среди своих сторонников".

Лидер Боливарианской Республики обратился к Национальной ассамблее (парламенту) республики с просьбой "принять в сжатые строки закон против фашизма, неофашизма и преступлений ненависти". Он напомнил, что в течение двух дней после выборов преступные группировки пытались поднять волну насилия в стране, совершали убийства, нападения на избирательные участки, полицейские посты.

Мадуро сообщил о том, что в более чем 4,5 тыс. коммун Венесуэлы пройдет голосование по выбору наиболее важных для населения проектов. "25 августа в Венесуэле состоятся новые выборы", - заявил президент.

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