Президент Венесуэлы назначил мусульманина вице-президентом

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил мусульманина-друза Тарика эль-Айсамми своим вице-президентом в рамках проведенных перестановок в правительстве.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, перестановки проводятся в преддверии референдума по вопросу отставки президента Мадуро. В случае, если референдум окажется успешным, Т.эль-Айсамми займет пост временного президента страны.

До этого назначения Т. эль-Айсамми занимал пост губернатора провинции Арагуа.

Кроме того, Н.Мадуро назначил Рамона Лобо новым министром экономики и финансов.