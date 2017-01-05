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    Президент Венесуэлы назначил мусульманина вице-президентом

    До этого назначения Тарик эль-Айсамми занимал пост губернатора провинции Арагуа

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил мусульманина-друза Тарика эль-Айсамми своим вице-президентом в рамках проведенных перестановок в правительстве.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, перестановки проводятся в преддверии референдума по вопросу отставки президента Мадуро. В случае, если референдум окажется успешным, Т.эль-Айсамми займет пост временного президента страны.

    До этого назначения Т. эль-Айсамми занимал пост губернатора провинции Арагуа.

    Кроме того, Н.Мадуро назначил Рамона Лобо новым министром экономики и финансов.

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