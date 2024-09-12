Мадуро: Дебаты Трампа и Харрис продемонстрировали упадок американских элит

Теледебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис продемонстрировали упадок американских элит.

Теледебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис продемонстрировали упадок американских элит.

Как передает Report , c таким утверждением выступил глава Венесуэлы Николас Мадуро, выступая на Всемирном антифашистском конгрессе в Каракасе, трансляцию с которого вел телеканал Venezolana de Televisión.

"Дебаты снова показали то, в каком политическом, психологическом и моральном состоянии находятся американские элиты. Они находятся в состоянии всестороннего упадка. Я бы сказал, ускоренного", - заявил венесуэльский лидер

"Если проанализировать темы, которые затрагивались в ходе дебатов, то, что было сказано, проанализировать качество этих кандидатур, становится понятно, что они не имеют никакого отношения к XXI веку, к устремлениям народов мира. В том числе и к чаяниям народа США: жить в благополучной стране, уважающей других", - добавил Мадуро.

В Филадельфии (штат Пенсильвания) в ночь на 10 сентября состоялись теледебаты Харрис и Трампа. Они были организованы телеканалом ABC News. Этот раунд, транслировавшийся в прямом эфире всеми крупнейшими американскими новостными телекомпаниями, может оказаться единственным, так как Трамп и Харрис пока не могут договориться о том, состоится ли еще хотя бы одна такая встреча.

Позднее 44% зрителей, опрошенных телеканалом CNN, посчитали, что Харрис лучше понимает их проблемы, Трамп получил поддержку 40% зрителей.