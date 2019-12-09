Мадуро: Численность народного ополчения в Венесуэле составляет 3,3 млн

Численность граждан Венесуэлы, которые находятся в рядах народного ополчения, достигла отметки в 3,3 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро во время выступления перед своими сторонниками в городе Ла-Гуайра (столица северного штата Варгас).

"Сегодня я могу объявить Венесуэле и всему миру, что численность народного ополчения достигла 3 млн 300 тыс.", - заявил Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

По словам главы государства, все ополченцы "организованы, обучены, вооружены и готовы защищать целостность, независимость и мир Венесуэлы". "Цель на 2020 год - достичь отметки в 4 млн", - подчеркнул Мадуро.