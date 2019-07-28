Мадуро заявил, что более 80% венесуэльцев против иностранного вторжения в страну

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что более 80% населения Боливарианской Республики выступают против какого-либо иностранного вторжения в страну.

"Я видел различные социальные опросы. Более 80% венесуэльцев выступают против призыва осуществить иностранное вторжение в страну".

Как передаёт Report, об этом глава государства сказал во время выступления в Каракасе, которое транслировало государственного телевидение.

Президент Боливарианской Республики также добавил, что любая попытка применить Межамериканский договор о взаимной помощи (TIAR), который позволяет обратиться за международной военной помощью, будет расцениваться "как акт враждебный национальному суверенитету и агрессией против территории, народа и международного права".