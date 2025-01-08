Мадуро анонсировал конституционную реформу в Венесуэле

В Венесуэле будет проведена конституционная реформа в 2025 году для демократизации политической и социальной жизни в стране.

В Венесуэле будет проведена конституционная реформа в 2025 году для демократизации политической и социальной жизни в стране.

Как передает Report , об этом объявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро на встрече с руководящим составом Национальной ассамблеи (парламента), которая транслировалась телеканалом Venezolana de Television.

Переизбранный на третий срок Мадуро сообщил, что первым документом, который он подпишет после принятия присяги в парламенте 10 января, станет "Указ о создании широкой национальной и международной комиссии для проведения конституционной реформы при участии всех политических, экономических и социальных секторов страны".

Президент указал, что целью конституционной реформы является выработка четкой модели венесуэльского развития на ближайшие 30 лет и полная демократизация политической и социальной жизни в Венесуэле. Он подчеркнул, что реформа призвана создать действительно демократическое, народное государство.