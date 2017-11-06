Мадрид заявил, что уважает решение бельгийского суда в отношении Пучдемона

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Власти Испании с уважением относятся к решениям бельгийского суда в отношении отстраненного от должности главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых бывших членов регионального правительства, которые находятся в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила заместитель премьера, министр территориального управления Испании Сорайя Саенс де Сантамария.

"Со стороны правительства и с учетом того, что мы говорим о демократической системе, такой же демократической, как и в Испании, выражаем максимальное уважение решениям судей в Испании, Бельгии и во всех государствах, уважающих разделение властей и независимость судебных органов", - отметила вице-премьер.

Напомним, что 3 ноября Национальная судебная коллегия Испании постановила выдать ордер на арест Пучдемона и четверых бывших членов правительства автономии, которые находятся в Бельгии. В воскресенье, 5 ноября, экс-лидер Каталонии и его соратники добровольно явились в брюссельскую полицию.

По итогам показаний обвиняемых бельгийский судья решил оставить на свободе Пучдемона и бывших членов каталонского правительства. Тем не менее теперь им запрещено покидать территорию королевства.